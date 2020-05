Der Aufwärtstrend bei «Lets Dance» setzt sich fort

Quotennews

Das Viertelfinale der Tanzshow sorgte für die besten Quoten seit Wochen. Wie schon zuvor profitierte auch «Exclusiv-Spezial» erneut von den hohen Werten.



Wie gewohnt hatte Folge zehn vonauch an diesem Freitagabend die Nase vorne. Mit 1,55 Millionen Begeisterten sowie einem ausgezeichneten Marktanteil von 19,3 Prozent war der Sieg in der Zielgruppe sicher. Auch auf dem Gesamtmarkt überzeugte die Tanzshow und führte den Aufwärtstrend der vergangenen Wochen fort. Bei einer Reichweite von 4,65 Millionen Fernsehenden ergatterte RTL eine herausragende Sehbeteiligung von 16,2 Prozent. Insgesamt wurden in dieser Woche die beste Quote seit über sechs Wochen gemessen. Die Show verlassen musste übrigens Ilka Bessin, sodass nächste Woche noch vier Tanzpaare im Halbfinale stehen.In der vorherigen Woche kam die Live-Show zuletzt auf eine hohe Quote von 14,8 Prozent. Somit saßen 4,62 Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen. Auch bei den Werberelevanten erfreute sich «Let’s Dance» großer Beliebtheit und lockte 1,80 Millionen Fernsehende. Hierbei wurde eine sehr starke Sehbeteiligung von 19,2 Prozent ermittelt.Ab 23.30 Uhr wurdeausgestrahlt, wobei der Sender sich weiterhin über hohe Werte freuen konnte. 3,09 Millionen Zuschauer bedeuteten einen exzellenten Marktanteil von 17,4 Prozent. Bei einem Publikum von 1,05 Millionen Umworbenen wurde zudem eine starke Sehbeteiligung von 17,9 Prozent eingefahren. Somit kam RTL nahe an die Spitzenwerte der Woche zuvor, als 3,09 Millionen Fernsehende traumhafte 18,0 Prozent Marktanteil ergatterten. In der Zielgruppe war sogar eine Quote von 20,5 Prozent möglich gewesen.