Die «heute-show» bleibt mit über fünf Millionen Zuschauern weiterhin sehr gefragt

Quotennews

Wie schon in den vorherigen Wochen erzielte das ZDF mit der Satireshow Spitzenquoten. Auch die Krimireihe «Der Alte» endete mit der höchsten Quote seit langem.





Nach dem Angriff auf ein ZDF-Team am 1. Mai in Berlin, das soeben die Dreharbeiten für diebeendet hatte, erhielt die Satiresendung mit Oliver Welkes an diesem Freitagabend ab 22.30 Uhr erneut viel Aufmerksamkeit. Zum Ende hin wurde der Vorfall in der Sendung thematisiert, als der Moderator sich mit dem Comedian Abdelkarim unterhielt, der bei den Dreharbeiten im Einsatz gewesen war. 5,10 Millionen Interessierte schalteten zur Show ein und sorgten damit für einen starken Marktanteil von 19,8 Prozent. Vor allem in der jüngeren Zuschauergruppe war die «heute-show» mit einem Publikum von 1,44 Millionen Fernsehenden ein Erfolg. Gegenüber der Woche zuvor wurde hier ein Zuwachs von über vier Prozent gemessen, so dass der Marktanteil bei exzellenten 17,8 Prozent lag.Schon in den vorherigen Wochen hatte die Sendung häufig sehr starke Quoten erzielt. Die Ausgabe am 24. April kam sogar auf 5,46 Millionen Begeisterte und fuhr somit einen ausgezeichneten Marktanteil von 21,7 Prozent ein. Mit herausragenden 17,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte das ZDF sogar mehr als das dreifache des üblichen Senderschnitts. Eine Woche später verlor die Show zwar an Reichweite, lag jedoch weiterhin bei 5,33 Millionen Zuschauern sowie einer guten Quote von 18,3 Prozent. Auch bei den Jüngeren wurden starke 13,3 Prozent Marktanteil ermittelt.Zuvor lief ab 20.15 Uhr die letzte Folge der aktuellen Staffel der Krimiserie. Mit 5,87 Millionen Zuschauer schnitt der Sender auch hier sehr gut ab. Zudem wurde eine hohe Sehbeteiligung von 19,3 Prozent eingefahren und somit der beste Wert in diesem Jahr. Die 0,50 Millionen Menschen aus der jüngeren Zuschauergruppe sorgten zudem für gute 6,6 Prozent. Bereits in der Woche zuvor kam die Krimifolge bei einer Reichweite von 6,44 Millionen Fans auf eine starke Quote von 18,4 Prozent. Auch bei den Jüngeren lag man mit 0,59 Millionen Begeisterten sowie 6,0 Prozent über dem Senderschnitt.