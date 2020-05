Sky bereitet Bundesliga-Comeback mit vielen Sondersendungen vor

TV-News

Diese sind im Free-TV bei Sky Sport News HD zu sehen. Ganz spontan wird eine «Sky 90»-Sendung ins Programm genommen.

Am 16. Mai kehrt die Bundesliga zurück - nach rund zweimonatiger Corona-Pause zeigt Pay-TV-Sender Sky an diesem Wochenende dann 17 von insgesamt 18 Live-Spielen der ersten und zweiten Liga. In den Tagen zuvor bereitet der Sender die Rückkehr des Profifußballs in zahlreichen Sondersendungen vor. So meldet sich am 10. Mai, Sonntag, der Fußballtalkwieder zurück. Die Debatte, die eigentlich sonntags um 19.55 Uhr zu sehen ist, wird ausnahmsweise schon um 11.30 Uhr beginnen und nicht nur im Pay-TV, sondern auch im Free-TV bei Sky Sport News HD ausgestrahlt. Moderator Patrick Wasserziehr begrüßt dann Trainer Ewald Lienen (aktuell Sky Experte), Kommentator Wolff-Christoph Fuss und Julien Wolff (Die Welt), per Schalte ist RB-Leipzig-Sportdirektor Markus Krösche Teil der Sendung. Sie wird um 19.55 Uhr zudem wiederholt. Sky Bundesliga blickt zudem, für alle, die sich nicht mehr genau erinnern, auf den bisherigen Saisonverlauf. Der Teil vonzur ersten Liga läuft um 19 Uhr, drei Stunden später wird kommende Woche jeden Werktag auf die zweite Liga geblickt.In «Dein Verein Spezial» widmet sich Sky Sport im Free-TV jeden Tag einer Tabellenregion und den jeweiligen Teams. Zum Auftakt am Montag stehen der „Kampf um den Aufstieg“ und die vier Favoriten an der Tabellenspitze der zweiten Bundesliga im Fokus. Ab Dienstag klettert Sky dann die Tabelle der Bundesliga täglich nach oben: angefangen mit dem „Kampf gegen den Abstieg“ über den „Kampf um Europa“ am Mittwoch bis zum „Kampf um die Spitze“ am Donnerstag. Zum Abschluss am Freitag gibt es in „Das Comeback der Bundesliga“ einen letzten großen Check der Liga, Die Sendung startet in der Regel um 21 Uhr, am Freitag schon um 19 Uhr.Zum Ende der Woche hin bringt Sky Sport News HD dann auch zahlreiche Fußballformate zurück, darunter «Letzte Frage, bitte!», also das Format, in dem die Pressekonferenzen der Vereine zu sehen sind oder «6er Pack». Zwischen Montag und Freitag kommender Woche ist zudem die kompakte, 30 Minuten lange, Informationssendungzu sehen.