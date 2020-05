SWR will digitale Transformation beschleunigen

Vermischtes

Als erste Landesrundfunkanstalt in Deutschland etabliert der SWR einen Chef Innovationsmanagement und digitale Transformation.

Der SWR möchte noch schneller in Sachen digitale Transformation sein und hat einen Chefposten im Bereich Innovationsmanagement und digitale Transformation eingerichtet. Intendant Dr. Kai Gniffke: „Ich habe bereits bei meiner Bewerbungsrede im September 2019 gesagt, dass ich den SWR zum Innovationstreiber umbauen möchte, zum Beispiel mit dem nun bald startenden Innovationslabor. Innovationen können aber nur dann erfolgversprechend gedeihen, wenn der organisatorische Aufbau das auch zulässt. Dazu müssen den Themen Strategiefähigkeit und Digitalisierung oberste Priorität eingeräumt werden.“Geleitet wird die neue Einheit vom jetzigen Leiter der Hauptabteilung Intendanz und Strategische Unternehmensentwicklung Thomas Dauser (45). Seinem Anstellungsvertrag muss der Verwaltungsrat in einer weiteren Sitzung zustimmen. An den Start gehen wird die neue Einheit am 1. Juni 2020. Der Verwaltungsrat hat alldem nun zugestimmt.Die jetzt vom SWR Verwaltungsrat bewilligte Fortschreibung der Organisationsverfügung sieht vor, dass der Bereich "Innovationsmanagement und Digitale Transformation" die Hauptabteilung "Strategie, Innovation und Change" und die Hauptabteilung "Plattformen und Analytics" umfassen wird. In ersterer sind die Strategische Unternehmensentwicklung, das Innovationslabor und das Change Management angesiedelt. Die Hauptabteilung "Plattformen und Analytics" wird aus den Abteilungen Medienforschung und Analytics, dem Audience Development und der Abteilung Distribution und Plattformen bestehen.