«Just Beyond»: Neue Disney+-Serie

US-Fernsehen

Als Autoren holte man sich unter anderem dem Verfasser von «Stolz und Vorurteil und Zombies».

Der Streamingdienst Disney+ kündigte nicht nur eine Neuauflage von «Das Vermächtnis der Tempelritter» in Serienform an, sondern bestellte die Serie «Just Beyond». Die Serie basiert auf den Boom! Studios Comic-Romanen des Autors R.L. Stine. Seine Geschichten wurden unter anderem für die Fernsehserie «Gänsehaut» schon verfilmt. Als Produktionsfirma dient die Disney-Tochterfirma 20th Century Fox Television.Als Autor der neuen, achtteiligen Serie dient Seth Grahame-Smith, der unter anderem die Filme «Stolz und Vorteil und Zombies», «Abraham Lincoln: Vampirjäger», «Dark Shadows» und «The LEGO Batman Movie» ► schrieb. „Während meiner Kindheit sah ich mit meinen Eltern ständig die Wiederholungen von «Twilight Zone» und auch der ursprünglichen «Amazing Stories»“, so Grahame-Smith. „Ich wollte schon immer eine Serie aus diesem Genre-Mix machen, die Familien gemeinsam schauen können und die Kinder und Erwachsene gleichermaßen anspricht.“Der Autor weiter: „R.L. Stine war Teil der Kindheit von Millionen Kindern und Disney+ hat bereits bewiesen, dass sie qualitativ hochwertige Unterhaltung für die ganze Familie produzieren können. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den beiden.“