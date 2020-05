Netflix an Lily-Collins-Serie «Emily in Paris» interessiert

US-Fernsehen

Der Video-on-Demand-Dienst möchte Paramount Network laut Medienberichten die schon fertig produzierte Dramedy «Emily in Paris» abkaufen.

Die neue Serie von Emmy-Gewinner Darren Star («Sex and the City», «Beverly Hills 90210») wechselt voraussichtlich ihre Heimat: Die von Star gestemmte Dramedymit Lily Collins in der Hauptrolle wurde für Paramount Network entwickelt und auch schon fertig produziert. Doch nun steht wohl ein Wechsel zu Netflix bevor. Das berichtet 'Vulture'. Demnach stellt die Konzernmutter des Senders, ViacomCBS, ihre Programmtaktik im Kabelfernsehen komplett um, weshalb «Emily in Paris» nicht mehr ins Schema passen würde. Als willigen, potentiellen Käufer wurde der Video-on-Demand-Dienst Netflix gefunden, der sich die Chance nicht entgehen lassen möchte, in Zeiten ruhender Dreharbeiten weiteren, schon fertigen Inhalt zu bekommen, den er als Originaltitel vermarkten kann. Noch haben aber weder ViacomCBS noch Netflix den 'Vulture'-Bericht bestätigt.«Emily in Paris» dreht sich um die aus dem mittleren Westen der USA stammende Emily (Lily Collins), die bei einer französischen Marketingfirma anheuert und mit sogleich mehreren ihr fremden, kulturellen Gewohnheiten konfrontiert wird. Neben Collins gehören unter anderem Ashley Park («Nightcap»), Camille Razat («Disparue») und Kate Walsh zum Cast der Serie.Die zehnteilige erste Staffel von «Emily in Paris» wurde im Herbst 2018 angekündigt, im April 2019 erhielt Lily Collins die Hauptrolle und im August desselben Jahres fanden in Paris und seinen Vororten die Dreharbeiten statt. Darren Star Productions und Jax Media agierten als Produktionsfirmen.