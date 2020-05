«The Transporter»-Regisseur inszeniert «Bright»-Fortsetzung

US-Fernsehen

David Ayers Fantasyfilm mit Will Smith und Joel Edgerton in den Hauptrollen wird von Louis Leterrier fortgeführt.

Vor drei Jahren veröffentlichte Netflix mit dem Fantasyfilmseine bis dahin teuerste Filmproduktion. Der in einer von Fabelwesen bevölkerten, kontemporären Welt spielende Buddy-Cop-Film mit Will Smith und Joel Edgerton in den Hauptrollen wurde von David Ayer ( «Suicide Squad» ► , «Herz aus Stahl») inszeniert und sollte ein Franchise begründen. Nachdem es um «Bright» wieder ruhig wurde, gibt die angedachte Filmreihe nun aber wieder ein Lebenszeichen von sich: Wie 'Deadline Hollywood' berichtet, ist ein zweiter Teil weiterhin in Arbeit und hat nun einen Regisseur gefunden.Laut Angaben des Branchenblogs befindet sich Louis Leterrier in den letzten Verhandlungen darum, den Regieposten beizu übernehmen. Er wird nach einem Drehbuch von Ayer und Evan Spiliotopoulos («Winnie Puuhs Gruselspaß mit Heffalump») agieren, das von T.S. Nowlin («Maze Runner – Die Auserwählten in der Todeszone») überarbeitet wird. Laut 'Deadline Hollywood'-Quellen wird sich «Bright 2» um dieselben Hauptfiguren drehen, aber ein internationales Abenteuer behandeln.Louis Leterrier feierte seinen Durchbruch als Regisseur mit dem Jason-Statham-Actionvehikel «The Transporter» und dem Sequel «Transporter – The Mission». Zudem inszenierte er das Thrillerdrama «Unleashed – Entfesselt», den Marvel-Film «Der unglaubliche Hulk», den Abenteuerfilm «Kampf der Titanen», den Heist-Movie «Die Unfassbaren – Now You See Me» und die actionreiche Komödie «Der Spion und sein Bruder» mit Sacha Baron Cohen.