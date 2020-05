Neuer Anlauf: VOX will seine Urlauber nun Ende Mai zeigen

TV-News

Der erste Sendetermin wurde nicht eingehalten. Er war für April geplant.

Eigentlich wollte der in Köln ansässige Fernsehsender VOX Anfang April eine neue Sendung namensstarten. Doch die Coronapandemie hebelte diesen Start aus. Was passiert darin? Drei Paare, drei unterschiedliche Reisebudgets, ein gemeinsamer Ferienort. Crystal und Markus, die Freundinnen Tina und Anja sowie Michele und Moritz steuern die Lieblingsinsel der Deutschen an: Mallorca. Vor Ort wird mit Hilfe von drei roten Koffern ausgelost, welches Paar in welcher Preiskategorie seinen Urlaub verbringt: Low Budget, Standard oder Luxus. Am Ende des Aufenthalts berichten sie, wie es ihnen gefallen hat.Nun haben die Kölner aber einen Sendetermin für das Format gefunden. Es läuft noch im Monat Mai an, genauer gesagt am 31. des fünften Monats und ist weiterhin für den Slot sonntags um 18.10 Uhr eingeplant.Zuletzt hatte VOX auf diesem Sendeplatz weiterhin das langlebige Format «Biete Rostlaube, suche Traumauto» im Line-Up.