Das Erste zieht «maischberger. die woche» vor

TV-News

«maischberger. die woche» läuft ausnahmsweise bereits direkt im Anschluss an «ARDextra: Die Corona-Lage».

Am heutigen Mittwoch, den 6. Mai 2020, haben sich die Ministerpräsidenten der Länder erneut mit der Bundeskanzlerin und ihren wichtigsten Ministern über weitere Lockerungen in der Corona-Krise beraten. Das Ergebnis: Das öffentliche Leben in der Bundesrepublik soll noch mindestens bis Anfang Juni nur entschleunigt weiterlaufen. Jedoch wurden einige Lockerungen beschlossen, die beispielsweise Schulen und Kitas, Pflegeheime und Restaurants betreffen – und vor allem die Bundesliga, die wieder starten darf.Anlässlich dessen plant Das Erste heute eine extralange Corona-Informationsschiene:wird ausnahmsweise bereits ab 20.45 Uhr gezeigt, also direkt im Anschluss an «ARDextra: Die Corona-Lage».Als Gäste sind eingeladen: CDU-Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, Christian Lindner (FDP-Bundesvorsitzender), Karl Lauterbach von der SPD (Gesundheitsexperte), der ZDF-Moderator Johannes B. Kerner, Eva Quadbeck (Parlamentskorrespondentin) und Gabor Steingart (Journalist).