«Großstadtrevier» soll bald weitergehen

TV-News

Die Serie wird somit in die erste Staffel ohne Jan Fedder gehen.

Schauspieler Jan Fedder, der Ende 2019 verstarb, wäre wohl zufrieden. Das Erste wird die montags um 18.50 Uhr gezeigte Kriminalserie aus Hamburg fortsetzen. Am Montag wurde der Kult-Schauspieler in seiner Serie gebührend verabschiedet: Mit einem Abschiedsbrief, einer filmischen Revue und dem von Jan Fedder selbst gesungenen Lied "La Paloma" ist die 33. Staffel «Großstadtrevier» sehr emotional ausgeklungen. Nach Senderangaben erreichte die zurückliegende Staffel genau drei Millionen Zuschauer.Diana Schulte-Kellinghaus, Executive Producer der Serie: "Wir beherzigen den Rat von Dirk Matthies und machen voller Elan weiter. Für die 34. Staffel läuft bereits die Drehbuchentwicklung. Wenn es die äußeren Umstände zulassen, werden wir Mitte des Jahres mit den Dreharbeiten beginnen."In den kommenden Wochen sollen Folgen aus den Staffeln 30 und 31 wiederholt werden, zudem ist auch eine neue Staffel von «Morden im Norden» geplant. Die Serie teilt sich den Sendeplatz am Montag mit dem «Großstadtrevier».