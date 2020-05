Quotencheck

In den vergangenen Wochen lief ein weiterer Ableger der Mutterserie beim Münchner Sender ProSieben Maxx.

«Storage Wars – Die Geschäftemacher» ist eine US-Doku-Soap, die seit über zehn Jahren vom Factual-Sender A&E ausgestrahlt wird. Nachdem Sport1 das Format nach Deutschland brachte, ist es seither unter anderem sehr oft bei ProSieben Maxx vertreten. Das Format handelt von Menschen, die Self-Storage-Einheiten, deren Mietzahlungen überfällig sind, ersteigern. ProSieben Maxx zeigte den Ableger «Storage Wars Miami», der vor viereinhalb Jahren in den USA ausgestrahlt wurde.Das Spin-Off startete am 16. April mit Doppelfolgen bei ProSieben Maxx. Am Donnerstag schalteten um 15.05 Uhr 0,19 Millionen Zuschauer ein, auch die zweite Folge „Miami Wow Maschine“ erreichte diese Zuschauerzahl. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern wurden jeweils 0,08 Millionen Zuschauer ermittelt, die Marktanteile beliefen sich auf 3,3 und 3,4 Prozent.Einen Tag später unterhielten „Big Booty Foes“ und „Don’t Hate the Gator, Hate the Gate“ am Freitag, den 17. April 2020, nur noch 0,06 und 0,07 Millionen Zuschauer. Die zwei Folgen, die zwischen 15.25 und 16.10 Uhr ausgestrahlt wurden, verbuchte 0,5 und 0,7 Prozent beim Gesamtpublikum. Besonders bitter war das Ergebnis bei den jungen Leuten, denn hier wurden nur 0,01 und 0,02 Millionen Zuschauer ermittelt. Die Marktanteile fielen mit 0,6 und 0,9 Prozent dementsprechend schlecht aus.Am Montag ging die zehn-teilige Staffel weiter. 0,10 und 0,08 Millionen Zuschauer entschlossen sich, die beiden Folgen anzuschauen. Bei den Umworbenen fuhr ProSieben Maxx jeweils 0,04 Millionen Zuschauer ein, die Marktanteile lagen bei mäßigen 1,5 und 1,4 Prozent. Während der Montag noch schlecht lief, sah es am Dienstag weitaus besser aus. Das Format verbesserte sich auf 0,14 und 0,11 Millionen Zuschauer, bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern saßen 0,06 und 0,05 Millionen Zuschauer vor den Fernsehschirmen. Mit 2,0 und 1,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe war das Format für ProSieben Maxx ein Erfolg.Am Mittwoch, den 22. April 2020, setzte ProSieben Maxx auf die zwei finalen «Storage Wars Miami»-Ausgaben, die die Titel „There’s No Place Like Foam“ und „Fit Lauderdale“ trugen. 0,11 und 0,01 Millionen Zuschauer schalteten ein, bei den jungen Personen wurden 0,07 und 0,03 Millionen Zuschauer ermittelt, die Marktanteile beliefen sich auf 2,8 und 1,0 Prozent.Die erste und einzige Staffel von «Storage Wars Miami» brachte dem Unterhaltungssender ProSieben Maxx im Durchschnitt 0,11 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei einem Prozentpunkt. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,05 Millionen Zuschauer ermittelt, man erzielte leicht überdurchschnittliche 1,9 Prozent. Zwar lief das Format erfolgreich, aber die Reichweiten sind sehr niedrig.