Selena Gomez bekommt eine Kochshow bei HBO Max

Für den neuen Streamingdienst soll Gomez – zumindest während der Pandemie – kochen.

Die ist Sängerin, Schauspielerin und vielleicht auch eine begnadende Küchenfee? HBO Max hat zehn Folgen einer Quarantäne-Kochshow bestellt, die von Selena Gomez moderiert und produziert werden soll. Das Format, das noch keinen Namen hat, soll in diesem Sommer auf Sendung gehen. Ob sie dann köstliche Mahlzeiten zubereitet, während sie zu Hause in Selbstisolation festsitzt?Gomez wird pro Folge mit einem Meisterkoch skypen, der ihr Tipps und Tricks verrät. Zusätzlich soll in jeder Folge auch eine Wohltätigkeitsorganisation im Zusammenhang mit Lebensmitteln vorgestellt werden. „Ich habe meine Liebe zum Essen immer sehr lautstark zum Ausbrauch gebracht. Ich glaube, ich bin in Interviews hunderte Male gefragt worden, ob ich einen anderen Beruf hätte, was ich tun würde, und ich habe geantwortet, dass es Spaß machen würde, Koch zu sein“, so Gomez.„Wir freuen uns so sehr, Selena Gomez in unserer ersten Programmwelle auf HBO Max zu haben und ihre Abenteuer in der Küche verfolgen zu können, während sie, wie viele von uns, versucht, ihre Kochkünste während der Quarantäne zu verbessern“, teilte Sarah Aubrey, die Leiterin von HBO Max für Originalinhalte, mit.