«Spiegel TV Reportage» in Sat.1: Geschwister Pahlke verhelfen Doku-Reihe zum besten Ergebnis seit einem Jahr

Quotennews

Allgemein lief der Sat.1-Dienstag eigentlich nicht gut. Zum Primetime-Start hatten RTLZWEI-Dokus höhere Werte bei den Jungen als die US-Krimis des Bällchensenders.

Freude bei Sat.1: Die Reportage-Reiheholte am Dienstag ab 22.55 Uhr die beste Quote seit April 2019. 8,2 Prozent Marktanteil wurden bei den Umworbenen im Schnitt gemessen; zugleich der höchste Wert des Sat.1-Abendprogramms. In der Sendung ging es diesmal um die Geschwister Pahlke: Vier Brüder, eine Leidenschaft: Autos. Vor allem dann, wenn sie kaputt sind. Schrottplatz, Kfz-Werkstatt, Abschleppdienst…Die Sendung startete früher als sonst, da Sat.1 in seiner Primetime weniger Werbung als gewünscht verkauft hatte. Daher begann auch der US-Krimischon um 22.05 Uhr (und holte schlechte 6,9 Prozent bei den Umworbenen sowie 1,4 Millionen Zuschauer ab drei Jahren im Schnitt). Ein ab 20.15 Uhr gezeigter Doppelpack vonblieb mit 6,8 sowie 6,3 Prozent bei den Jungen unterhalb der Erwartungen. 1,76 und 1,72 Millionen Leute schauten zu.Zumindest in der Zielgruppe zog somit RTLZWEI an Sat.1 vorbei. Dort kam ab 20.15 Uhr eine weitere Folge der Sozial-Reportage. Die UFA-Produktion punktete mit 7,3 Prozent Marktanteil. Insgesamt sahen 1,20 Millionen Menschen die zweistündige Produktion.