US-Quoten

Neue ABC-Shows am Montag kaum gefragt

Niklas Spitz von 05. Mai 2020, 19:03 Uhr

Schon zum Start taten sich «The Bachelor Presents: Listen to Your Heart» und «The Baker and the Beauty» schwer. Von Woche zu Woche wird das Interesse für die beiden niedriger.

Zum vierten Mal in Folge kam «The Bachelor Presents: Listen to Your Heart» nicht über drei Millionen Zuschauer hinaus. Beim Gesamtpublikum hat sich das «Bachelor»-Spin-Off noch nicht allzu sehr herumgesprochen und auch bei den werberelevanten Zuschauern könnten die Zahlen besser aussehen. So musste sich die Reality-TV-Show auch in dieser Woche mit überschaubaren 2,80 Millionen Interessierten und 0,6 Prozent Rating in der klassischen Zielgruppe zufrieden geben. Direkt zum Anschluss sind dieselben Probleme bei «The Baker and the Beauty» zu sehen. Die Show schloss den mauen Abend mit 0,5 Prozent und 2,30 Millionen Zuschauern ab. Wirklich gute Einschaltquoten waren für beide neuen Formate noch nicht zu holen. Während ABC zu kämpfen hat sind die starken Zahlen bei der etablierten Konkurrenz von NBC, FOX und CBS zu holen.



Auf hohem Niveau stach dort NBCs «The Voice» genauso wie in der Vorwoche das Nachsehen gegenüber FOXs «9-1-1» bei den klassisch Umworbenen. Mit 1,2 zu 1,0 Prozent Zielgruppen-Rating setzte sich die Notfalldrama-Serie an die Spitze. Mit 7,30 Millionen Zuschauern verzeichnete die NBC-Castingshow indes die höhere Gesamtreichweite im Vergleich zu 6,78 Millionen für «9-1-1». Am späten Abend tat sich «Songland» bei NBC dagegen etwas schwerer und kam nur auf durchschnittliche 0,6 Prozent bei den 18- bis 49-Jährigen und 3,83 Millionen Zuschauer. Ein Re-Run von «9-1-1» erreichte ab 21 Uhr noch 3,27 Millionen Zuseher und ein solides Rating von 0,6 Prozent.



Erfolgreich unterwegs war auch der Serien-Abend von CBS. Zwei Folgen von «The Neighborhood» überzeugten insgesamt 6,75 und 6,49 Millionen Zuschauer. Mit 0,9 und 0,8 Prozent durfte man sich auch über gute Ratings bei den Werberelevanten freuen. «All Rise» schlug sich im Anschluss mit 0,6 Prozent und 5,07 Millionen Zusehern immerhin leicht über dem Durchschnitt. «Bull» beendete den Abend mit guten 0,7 Prozent und steigerte die Reichweite wieder auf ausgezeichnete 6,84 Millionen. Bei The CW hatte «Roswell, New Mexico» ab 21 Uhr mal wieder Probleme und kam nicht über 0,1 Prozent Zielgruppen-Rating und insgesamt 0,66 Millionen zuschauer hinaus. «Whose Line Is It Anyway» generierte zu Beginn der Primetime immerhin 0,2 Prozent und startete mit 0,92 Millionen Interessierten. Eine Wiederholung der Show hielt sich im Anschluss bei 0,2 Prozent mit 0,81 Millionen Zuschauern.

