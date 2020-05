«Comedians in Cars Getting Coffee»: Jerry Seinfeld hat keine Lust mehr

US-Fernsehen

Die lockere Netflix-Talkshow «Comedians auf Kaffeefahrt» wird voraussichtlich nicht mehr das Dutzend voll machen.

Nach elf Staffeln ist(auch bekannt als «Comedians auf Kaffeefahrt») offenbar am Ende der Reise angelangt: Derzeit existieren keine Pläne, den humorvollen Netflix-Talk fortzuführen. Wie Moderator, Entertainer und Serienschöpfer Jerry Seinfeld dem US-Branchenblog 'Deadline Hollywood' verrät, ist er nach elf Staffeln dem Format und vor allem dem Produktionsprozess hinter «Comedians auf Kaffeefahrt» überdrüssig geworden."Ich habe das Gefühl, dass ich diese Reise hinter mir habe", führt Seinfeld aus. "Ich weiß, dass die Folgen sehr locker und einfach aussehen, aber sie sind echt schwer zu machen, der Schneideprozess ist echt aufreibend und … wissen Sie, ich glaube, ich habe einen Punkt erreicht, an dem ich alles ausgekundschaftet habe, was ich mit dem Format machen könnte."Die ersten neun Staffeln von «Comedians in Cars Getting Coffee» feierten ihre Premiere auf der Plattform Crackle, mit Staffel zehn wechselte das Format zu Netflix . Im Zuge dessen wurde zudem das «Comedians in Cars Getting Coffee»-Archiv auf Netflix veröffentlicht. Staffel elf feierte im Juli 2019 ihre Premiere auf der Video-on-Demand-Plattform. Sony Pictures Television und Columbus 81 Productions agierten als Produktionsfirmen.