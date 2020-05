RTL-Sommerhaus entsteht in diesem Jahr in Deutschland

TV-News

Ähnliches dürfte mit der Kuppelshow «Die Bachelorette» passieren und auch RTLZWEIs «Love Island» soll nach jetzigem Planungsstand stattfinden.

Bereits am Freitag vergangener Woche berichtete Quotenmeter.de darüber, dass RTL seine Sommer-Quotenerfolgeundtrotz der aktuellen Corona-Pandemie herstellen möchte. Das Sommerhaus befand sich in den zurückliegenden Jahren zumeist in Portugal, die zurückliegende «Bachelorette»-Staffel wurde in Griechenland produziert. Während RTL vergangene Woche noch keine genauen Details oder Daten zur Umsetzung nannte, berichtetnun, dass die kommende «Das Sommerhaus der Stars»-Staffel in Deutschland produziert wird. Dem Format an sich dürfte das keinesfalls schaden; der Produktionsort spielt in dem Format eine untergeordnete Rolle.Schwieriger wäre da schon eine «Bachelorette»-Produktion in der Bundesrepublik, da die Show eigentlich von Badehosen- und Bikiniwetter und traumhaften Stränden lebt. Möglicherweise bietet sich hierfür aber der Norden Deutschlands an. In eine ähnliche Kerbe wird wohl auch RTLZWEI schlagen. Hier ist für den Spätsommer wieder eine weitere Runde der Kuppelshowgeplant. Die Produktionsfirma ITV und deren Sender ITV mussten in dieser Woche die englische Version für dieses Jahr canceln; logistisch wäre die Produktion (auf Mallorca) nicht möglich gewesen. Problem hier: «Love Island» startet auf der Insel zumeist schon im Juni. Hier hat die deutsche Variante noch einige Wochen mehr Zeit.Gegenüber Quotenmeter.de erklärte ein Sprecher des Senders RTLZWEI , dass die kommende Staffel weiter geplant sei, man alle Optionen prüfe und gegebenenfalls flexibel sein müsse.