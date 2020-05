Auswirkungen auch auf Deutschland? ITV sagt «Love Island» 2020 ab

England

Die Entscheidung falle vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie. Auf der Insel ist die Kuppelshow eines der beliebtesten Sommer-Formate.

„ Welches Signal könnte es aussenden, wenn wir eine Show machen, in der alle zusammengepfercht sind und übereinander geifern, und dem Rest der Welt gesagt wird, sich niemandem im Park zu nähern? ” Kevin Lygo, Fernsehdirektor von ITV

Der englische Fernsehsender ITV wird in diesem Sommer recht spontan auf die Produktion seiner Erfolgsshowverzichten. Zuletzt sorgte diese in den warmen Monaten des Jahres für sehr hohe Reichweiten in den Sommermonaten. ITV-TV-Direktor Kevin Lygo machte deutlich, dass eine Umsetzung an der Corona-Pandemie gescheitert sei."Unter normalen Umständen würden wir uns sehr bald darauf vorbereiten, an den Ort auf Mallorca zu reisen, um die Villa fertig zu stellen, aber das kommt jetzt natürlich nicht mehr in Frage.“ Es sei logistisch nicht möglich, in diesem Jahr eine Staffel so zu produzieren, dass die Gesundheit aller Beteiligten gewährleistet ist.2021 solle «Love Island» zurückkehren, bis dahin stünden sechs Staffeln auf Abruf bereit. In Deutschland ist «Love Island» eigentlich immer Season-Opener bei RTLZWEI – die Show läuft im September. Somit hat RTLZWEI auch noch etwas mehr Zeit und darf hoffen, dass sich die Corona-Lage bis zum Spätsommer weiter beruhigt hat.