Claudia Obert schaut zum Champagner-Dinner

Sat.1 wird hoffen, dass der Besuch der «Promis unter Palmen»-Teilnehmerin die Quoten ansteigen lässt.

Die Trash-Showbrachte Sat.1 zum Ende der Staffel zwar auch Kritik ein, vor allem aber war die Reality-Sendung ein gigantischer Quotenerfolg für den Sender. Das Staffelfinale wurde bereits am vergangenen Mittwoch ausgestrahlt, in der kommenden Woche wird Sat.1 aber dennoch versuchen, die «Promis unter Palmen»-Welle noch ein wenig weiterzureiten. Denn wieherausgefunden hat, soll am Montag Claudia Obert für einige Stunden ins «Big Brother»-Haus einziehen. Gegenüber dem Boulevardblatt bestätigte dies sowohl eine Sprecherin der Produktion als auch Claudia Obert selbst.„Sie ist zuerst Gast bei Jochen Schropp im Studio und wird dann die Gewinner der aktuellen Wochenaufgabe mit einem Abendessen im Haus überraschen“, erklärt die Sprecherin in der. Geplant sei angeblich auch ein „bayerisches Champagner-Dinner" mit Obert. „Ich kehre zurück zu «Big Brother», dem Ursprung meiner TV-Karriere und dem Ort, an dem ich Freunde fand!“, erklärte Obert in der. Sie selbst erlangte 2017 durch ihre Teilnahme an «Promi Big Brother» größere Bekanntheit. Allzu lange wird Clauda Obert allerdings nicht im «Big Brother»-Haus verweilen können, da sie bereits am Dienstag bei der Aufzeichnung zur Wiedersehensshow von «Promis unter Palmen» dabei sein wird.Sat.1 dürfte derweil hoffen, dass die Quoten von «Big Brother» durch den Besuch von Claudia Obert zumindest etwas ansteigen. Die Live-Show, die inzwischen die Primetime verlassen musste und auf den späteren Abend verbannt wurde, war auch in dieser Woche wieder kein Erfolg für Sat.1. Mit nur 0,84 Millionen Zuschauern und 5,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verpasste sie den Senderschnitt deutlich. Am kommenden Montag startet «Big Brother» gegen 21.55 Uhr.