Primetime-Check

Wie entwickelten sich die Quoten von «LUKE! Die Schule und ich»? Mit welchen Zahlen punktete «Let’s Dance»? Dies und mehr im Primetime-Check …

Die meisten älteren Zuschauer hatte das ZDF ironischerweise mit: 6,44 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten um 20.15 Uhr ein, das war übrigens ein neuer Rekord für die diesjährige Staffel. Der Marktanteil lag bei entsprechend tollen 18,4 Prozent Marktanteil. 0,59 Millionen 14- bis 49-Jährige führten zu einer Quote in Höhe von 6,0 Prozent. Das Erste war mit seinenauf 12,2 Prozent Marktanteil und 4,28 Millionen Zuschauer gelangt. 0,63 Millionen Jüngere hatten 6,4 Prozent Marktanteil zur Folge. RTL lag mitdiesmal vor dem Ersten bei Allen: 4,62 Millionen Zuschauer waren dabei, 14,8 Prozent Marktanteil zog das nach sich. Bei den umworbenen 14- bis 49-Jährigen siegte die Tanzshow wie gewohnt: 1,80 Millionen Werberelevante mündeten in 19,2 Prozent Marktanteil.ProSieben war dank «ES» ► gefragt: 1,23 Millionen 14- bis 49-Jährige bescherten der Free-TV-Premiere des 2017-Remakes 12,4 Prozent Marktanteil in der jungen Zielgruppe. Insgesamt haben 1,94 Millionen Menschen zugesehen.punktete bei Sat.1 mit ordentlichen 10,2 Prozent Marktanteil – auch wenn diese Quote ein neues Allzeit-Tief für die Show bedeutete. 1,01 Millionen Jüngere waren zugegen, insgesamt betrug die Reichweite 1,74 Millionen.RTLZWEI hat mitundgute Werte eingefahren: Auf 7,0 und 7,2 Prozent beliefen sich die Marktanteile bei den Umworbenen. Zuerst haben 1,51 Millionen Menschen zugesehen, danach 0,77 Millionen. Auch Kabel Eins war mit Filmen gut dran:hatte zunächst 5,3 Prozent vorzuweisen,anschließend sogar 6,4 Prozent. Die Gesamt-Zuschauerzahlen betrugen 1,26 Millionen und 0,81 Millionen. VOX ging mit seinem-Marathon unter, zwischen 3,8 und 5,5 Prozent bewegten sich die Zielgruppen-Marktanteile für die US-Serie. Zwischen 0,91 Millionen und 1,11 Millionen lagen die Reichweiten.