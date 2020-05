«Faisal Kawusi Show» kommt nicht in die Gänge, Luke mit Negativ-Rekord

Quotennews

Faisal Kawusis Late-Night-Show macht Sat.1 weiter Sorgen, selbst alte «Knallerfrauen»-Folgen liefen danach besser. «LUKE! Die Schule und ich» punktete dagegen erneut – trotz eines neuen Tiefs.

Bisherige Werte von der «Faisal Kawusi Show» 2020 0,85 Mio. / 6,9 %

0,68 Mio. / 5,7 % Zuschauer ab 3 J. / MA 14-49 J.

Mit Luke Mockridge im Vorlauf hat eseigentlich gut, schließlich holt «LUKE! Die Schule und ich» in der Regel zweistellige Marktanteile. Profitieren kann die Late-Night-Show davon bisher aber nicht: Mit 5,8 Prozent Marktanteil lief es erneut viel zu schwach bei den wichtigen 14- bis 49-Jährigen, das Allzeit-Tief von vor einer Woche wurde damit nur um 0,1 Prozentpunkte überwunden. Exakt eine halbe Million Jüngere schauten zu, insgesamt waren 0,80 Millionen Menschen zugegen.Fürsah die Welt zur besten Sendezeit besser aus, wenngleich das Format einen neuen Negativrekord beim Marktanteil wegstecken musste und der Abwärtstrend sich damit fortsetzte: Mit 10,2 Prozent Marktanteil kann Sat.1 dennoch zufrieden sein, 1,01 Millionen Werberelevante schalteten ein. Trotzdem: In den ersten beiden Wochen der neuen Staffel wurden in der Zielgruppe noch 11,3 sowie 11,0 Prozent gemessen. Dafür steigerte sich die Gesamt-Reichweite mit 1,74 Millionen auf einen Staffel-Rekord.Bitter für Faisal Kawusi: Selbst Wiederholungen vonliefen besser als seine Show. Auf 7,1 sowie 8,8 Prozent besserten sich die Marktanteile nach 23.17 Uhr, bis zu 0,88 Millionen Zuschauer ab drei Jahren wollten die aufgewärmten Sketche sehen.erreichte danach 8,8 und 6,9 Prozent.