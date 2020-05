Trailerschau

Piraten, Soldaten und Mitglieder der Modewelt: Um diese Leute drehen sich die Filme aus unserer neusten Trailerschau.

Der berühmt-berüchtigte Pirat Käpt’n Säbelzahn hisst wieder die Segel und sticht in See, auf zu neuen Abenteuern! Diesmal hat er es auf einen legendären magischen Diamanten abgesehen, der seinem Besitzer bei Vollmond Wünsche erfüllt. Der Waisenjunge Marco hat ihn dem mächtigen Magier Maga Kahn gestohlen, und ist nun auf der Flucht vor dessen Affenarmee. Durch eine Verwechslung gerät jedoch der Schiffsjunge Pinky in Verdacht, der Dieb zu sein. Käptn’n Säbelzahn nimmt ihn kurzerhand gefangen, um an den Diamanten heranzukommen. Wird es seiner Freundin Sunniva gelingen, Pinky zu befreien und sicherzustellen, dass der magische Diamant weder Käpt’n Säbelzahn noch Maga Kahn in die Hände fällt?Die Bewohner eines kleinen US-Städtchens sind alarmiert: Immer wieder verschwinden Menschen im nahegelegenen dichten Wald. Selbst die Suchtrupps kehren nicht zurück! Bürgermeister Mordry beschließt, eine Gruppe Elitesoldaten in den dunklen Forst zu schicken, um der Sache auf den Grund zu gehen. Schnell merken die Soldaten, dass es hier nicht mit rechten Dingen zugehen kann. Was hat es mit den alten Geschichten um ein monströses Urzeitmonster auf sich, die man sich im Ort schon seit Jahrzehnten erzählt? Artie Cameron und seine kriegserprobten Kameraden nehmen den Kampf gegen das Böse auf – und stellen schnell fest, dass vermeintliche Fabelwesen real und verdammt tödlich sein können …Das frühe Mittelalter. Im Auftrag des Königs suchen zwei Ritter einen heidnischen Stamm tief in den Bergen einer abgelegenen Insel auf, um ihn vom christlichen Glauben zu überzeugen. Obwohl die Christianisierung der einzige Weg ist, die Einheimischen vor der Auslöschung durch die königliche Armee zu retten, wird die Missionierung vom Stammespriester und dessen Anführer Geowold unterbunden. Deren Taten stellen die beiden Christen vor eine große Glaubensprüfung. In der letzten Bastion ihrer Missionierungsarbeit können die Glaubensritter jedoch auf einen überraschenden Verbündeten zählen - Prahwe, die bezaubernde und tapfere Tochter von Geowold. Schon bald darauf wird Liebe mit Hass und das Wort mit Gewalt beantwortet. Es kommt zum unvermeidbaren blutigen Kampf, bei dem im Namen des Herrn viele Menschen sterben werden ...Mit 25 ist Olivier Rousteing der Star der Pariser Modewelt, der sich jeden Schritt nach oben hart erkämpft hat. Der dunkelhäutige Olivier wurde als Baby von einer weißen Familie adoptiert, seine leiblichen Eltern sind unbekannt. Nun wird ihm klar, dass er nicht länger leben will, ohne zu wissen, wo er herkommt