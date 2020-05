«Der härteste Job der Welt»: Beginnt schwach, legt zu

Quotennews

ProSieben Maxx erreichte zunehmend mehr Prozent der fernsehenden Nachteulen mit «Der härteste Job der Welt – Ausbildung im Knast».

Die Nacht in den ersten Mai verbrachte ProSieben Maxx im Knast: Ab 23.50 Uhr zeigte der Spartensender vier Folgen der Dokuserie. Anfangs fiel das Interesse daran niedrig aus. Die erste Folge des Abends erreichte etwa 40.000 Fernsehende, darunter befanden sich rund 30.000 Umworbene. Damit wurden magere 0,4 Prozent Marktanteil insgesamt und 0,7 Prozent in der Zielgruppe ermittelt.Ab 0.35 Uhr kletterte «Der härteste Job der Welt – Ausbildung im Knast» auf zirka 70.000 Interessenten, davon waren zirka 40.000 Teil der werberelevanten Altersgruppe. Generiert wurden solide 0,8 Prozent Marktanteil bei allen und mäßige 1,3 Prozent bei den Jüngeren. Ab 1.20 Uhr sorgten dieselben Reichweiten bei Folge drei für tolle 1,1 Prozent insgesamt und gute 1,6 Prozent in der Zielgruppe.Ab 2.05 Uhr endete der «Der härteste Job der Welt – Ausbildung im Knast»-Marathon mit starken 1,3 Prozent insgesamt und sehr guten 1,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Zwei Folgenfloppten ab 1.30 Uhr derweil bei sixx . 0,2 und 0,1 Prozent wurden insgesamt ermittelt, bei den Umworbenen warteten dieselben desaströsen Ergebnisse.