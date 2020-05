«Germany's Next Topmodel» nimmt keinen großen Schaden

Quotennews

Eine Woche, nachdem versehentlich die «Germany's Next Topmodel»-Finalkonstellation bekannt gemacht wurde, punktet das Format weiter.

Am Donnerstagabend wurde es bei ProSieben außerirdisch: Inmussten die Kandidatinnen als Aliens verkleidet mit Kindern arbeiten – doch auch rund um dieses knifflige Shooting ist bei «GNTM» sehr viel passiert. So haben Larissa und Lijana gegen das «GNTM»-Alkoholverbot verstoßen, was Jurychefin Heidi Klum gar nicht geschmeckt hat.Als Gastjuror fungierte derweil «GNTM»-Rückkehrer Thomas Hayo. Das reizte eine Woche, nachdem ProSieben auf Twitter versehentlich schon die Finalkandidatinnen verkündete, 2,56 Millionen Fernsehende. Somit standen super starke 7,8 Prozent Marktanteil auf dem Zettel.1,71 Millionen der Zuschauerinnen und Zuschauer befanden sich im umworbenen Alter. Das mündete in einen Zielgruppenmarktanteil in der Höhe von hervorragenden 18,4 Prozent. Im Anschluss an «Germany's Next Topmodel» kamauf 1,30 Millionen Neugierige, darunter befanden sich 0,82 Millionen Werberelevante. Die Sehbeteiligung belief sich auf sehr gute 5,3 Prozent insgesamt, bei den Jüngeren wurden gute 10,8 Prozent ermittelt.Eine Wiederholung vonlandete ab 23.20 Uhr derweil bei akzeptablen Ergebnissen. Eingefahren wurden 4,3 Prozent insgesamt sowie 9,3 Prozent in der Zielgruppe.