Über sechs Millionen verabschieden Hannelore Elsner

Quotennews

Das Erste zeigte am Mittwoch ihren letzten Film: «Lang lebe die Königin».

Es ist nicht exakt überliefert, ob sich die verstorbene Schauspielerin Hannelore Elsner mehr über Kritikerlob oder letztlich doch über Zuschauerzahlen und damit verbundene Quoten gefreut hätte: Klar ist aber: Einen besseren Abschied hätte sie nicht bekommen können. Am Mittwoch zeigte Das Erste ab 20.30 Uhr ihren letzten Film; mit dem passenden Titel- 6,01 Millionen Menschen sahen die Produktion mit Elsner und bescherten dem Sender 18,1 Prozent Marktanteil. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief der 90-Minüter mit 6,2 Prozent sehr passabel.Zuvor hatte Das Erste auf eine weitere Sondersendung gesetzt:holte im Schnitt sogar 19,4 Prozent Marktanteil bei den Leuten ab drei Jahren. Die 15 Minuten lange Sendung wurde von 6,49 Millionen Bundesbürgern ab drei Jahren gesehen, sie war somit das besteingeschaltete Programm des Ersten am Mittwoch – und sicherte sich auch sonst den ersten Rang in den Tagescharts des deutschen Fernsehens. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden gute 11,1 Prozent Marktanteil verbucht.Das ZDF setzte derweil ab 20.25 Uhr auf die Spielshow- das Format ist seit Jahren ein Garant für konstante, jedoch unspektakuläre Werte. Elf Prozent der Fernsehenden sahen die von Johannes B. Kerner moderierte Sendung am Mittwoch, das entsprach einer durchschnittlichen Reichweite in Höhe von 3,67 Millionen. Ab kurz vor 22 Uhr stiegen die Werte dann mit demauf 4,14 Millionen. Das Zweite sicherte sich hier 14,2 Prozent Marktanteil im Gesamtmarkt.