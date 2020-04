ViacomCBS entlässt Mitarbeiter

Wirtschaft

Die Entscheidungen sollen schon vor der Corona-Pandemie getroffen worden sein.

Im vergangenen Jahr fusionierten die zwei Konzerne Viacom und CBS Corporation zu ViacomCBS, einen Konzern, den es früher schon einmal gab. Im Zuge der Integration von Viacom und CBS wurden am Mittwoch weitere Mitarbeiter aus diversen Abteilungen der Firma entlassen. Unter anderem traf es einige Menschen aus den MTV News, die im Zuge von Synergiemaßnahmen nicht mehr benötigt werden.Die Entlassungspläne seien laut ViacomCBS-Boss Bob Bakish bereits Ende Februar getroffen worden. Bakish bezeichnete die Zeit der Corona-Pandemie als „herausfordert“ und setzte fort: „entscheidend ist, dass wir diese Bemühungen zur Integration und Weiterentwicklung von ViacomCBS fortsetzen, um jetzt und in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben.“„Während der gesamten Transformation wollen wir unsere Mitarbeiter so gut wie möglich unterstützten, insbesondere angesichts der Umstände, in denen wir uns befinden“, führte der CEO fort. „Einige von uns verabschieden sich von unglaublichen Teammitgliedern und Freunden – Menschen, die nachhaltig zum Erfolg unseres Unternehmens beigetragen und unsere Kultur bereichert haben.“