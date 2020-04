Gut gealtert: «Wer weiß denn sowas?»-Folge begeistert in der Wiederholung mehr Menschen als bei der Premiere

Quotennews

Das populäre Vorabend-Quiz «Wer weiß denn sowas?» lief am Dienstag einmal mehr stark. Und das bei Jung und Alt.

Kai Pflaume, Elton und Bernhard Hoëcker begeistern auch, wenn sie aus der Konserve kommen: Momentan strahlt Das Erste alte-Folgen aus, da das Quizshowkonzept auf der Präsenz eines Studiopublikums aufbaut – und solch ein Dreh ist in Corona-Zeiten nicht denkbar. Das TV-Publikum hat aber auch auf alte «Wer weiß denn sowas?»-Ausgaben große Lust, wie sich am Dienstag einmal mehr gezeigt hat: Der Vorabend-Ratespaß erreichte ab 18 Uhr 3,62 Millionen Ratefüchse und generierte somit starke 17,8 Prozent Marktanteil insgesamt.Zum Vergleich: Bei der Erstausstrahlung kam diese «Wer weiß denn sowas?»-Folge am 7. Januar 2019 auf 3,51 Millionen Wissbegierige und auf sehr tolle 16,1 Prozent Marktanteil. Auch bei den Jüngeren verbesserte man sich – nämlich von 0,43 auf 0,54 Millionen 14- bis 49-Jährige. Der Marktanteil schoss von sehr guten 7,6 auf starke 10,4 Prozent Marktanteil.Bei RTL hingegen dümpelten am Nachmittag weiterhin die neuen Formate vor sich hin.kam ab 15 Uhr auf magere 5,2 Prozent Marktanteil und miese 6,1 Prozent,folgte mit 4,3 und 6,8 Prozent, underreichte ab 17 Uhr 4,6 Prozent des Gesamtpublikums sowie maue 8,8 Prozent der Umworbenen.