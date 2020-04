RTLZWEI am Montag: Verhaltener Start für neue Handwerker-Sendung, aber

Quotennews

…«Köln 50667» gab am Vorabend ein sehr gutes Bild ab. Gemessen wurde die viertbeste Quote des Jahres.

Zwei Piloten testete der in München ansässige Fernsehsender RTLZWEI am Montagabend zur besten Ausstrahlungszeit. Ehe in der kommenden Woche am Montagabend in «Match» Promis verkuppelt werden sollen, ging ab kurz vor 20.15 Uhrauf Sendung. Das Ergebnis in der klassischen Zielgruppe fiel jedoch relativ überschaubar aus. Mit 5,1 Prozent Marktanteil lag die neue Sendung in etwa auf Höhe der Sendernorm. Insgesamt schauten rund 780.000 Menschen zu. Eine Stunde später erfolgte der Testlauf von. Das zweistündige Format ergatterte 4,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Reichweite bei allen Leuten lag noch bei 0,61 Millionen.Gut lief es für den Sender derweil am Vorabend. Die um 18.10 Uhr gestartete Dailyholte bei den Umworbenen die viertbeste Quote in diesem Jahr: 7,9 Prozent wurden gemessen. Der Jahresrekord der filmpool-Produktion liegt aktuell bei 8,2 Prozent, ermittelt am letzten März-Tag.Auch das nachfolgendemachte zum Wochenstart mit 7,3 Prozent eine ordentliche Figur, während sich Wiederholungen der Schul-Soapab 17.15 Uhr eher schwer taten. Bei den Umworbenen kam die Sendung auf 4,8 Prozent Marktanteil.