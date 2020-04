Göttinger «Tatort» noch stärker als im März

Quotennews

Der zweite Fall des Teams um Maria Furtwängler 2020 überzeugte auf ganzer Linie und war noch erfolgreicher als der Erste Ende März.



Zum zweiten Mal wurden die Ermittlerinnen Lindholm und Schmitz in diesem Jahr von der Leine gelassen. Erneut machten sie ihren Job aus Quotensicht spitze. Denn am Sonntagabend lockte «National feminin» stattliche 9,50 Millionen Krimi-Fans vor die Glotze. Damit lief es für Lindholm und ihre Partnerin sogar noch etwas besser als noch vor knapp einem Monat, als man bereits mit starken Einschaltquoten aufgefahren war. Damals versammelten sich 9,51 Millionen Zuschauer für den Fall «Krieg im Kopf». Die Sehbeteiligung betrug mit gleich großer Reichweite 25,2 Prozent. An diesem Sonntag reichte die Zuschauerzahl sogar für 26,7 Prozent. Beim jungen Publikum fiel die Steigerung etwas deutlicher aus. Hier sprang die Sehbeteiligung auf beachtliche 22,5 Prozent. Sowohl bei Jung als auch bei Alt gab der Göttingerso mit großem Abstand am Sonntag den Ton an.Im Anschluss machtemit 16,4 Prozent Marktanteil ebenfalls eine gute Figur. Die Talkrunde verfolgten 4,85 Millionen Interessierte. Dieschlossen ab 22.45 Uhr mit 14,7 Prozent und 3,29 Millionen Zusehern erfolgreich an. Beide Sendungen überzeugten auch bei den Jungen mit jeweils 11,0 Prozent Marktanteil. Erstfiel ab 23.10 Uhr unter den Schnitt zurück und kam nur auf überschaubare 9,2 Prozent insgesamt und 5,7 Prozent bei den Jungen.Wer für einen entspannten Fernsehabend lieber im Wohlfühlkino versinken wollte, der musste ab 20.15 Uhr zum ZDF schalteten. Dort lockte3,68 Millionen Zuseher ab drei Jahren vor die TV-Geräte. Die Wiederholung des Melodramas von 2017 war weder bei den 14- bis 49-Jährigen mit 4,3 Prozent noch insgesamt mit 10,3 Prozent sonderlich gefragt. Im Anschluss war dasmit 15,4 Prozent Gesamtmarktanteil deutlich besser unterwegs. Nachdem 4,88 Millionen Wissbegierige eingeschaltet hatten, blieben später nur noch 2,44 Millionen für. Der Krimi generierte ausbaufähige 11,8 Prozent Marktanteil.schloss den Abend im Zweiten mit 0,84 Millionen Zuschauern und mauen 8,7 Prozent Sehbeteiligung ab.