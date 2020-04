Weiter gehts: Sat.1 verlängert «Frühstücksfernsehen»-Verlängerung

TV-News

Ein anderes Corona-Special beim Sender endet hingegen noch diese Woche. Wie sieht es mit den erfolgreichen Corona-Sendungen bei ProSieben aus?

Bis Ende April hatte ProSiebenSat.1 ursprünglich die zahlreichen Corona-Sonderformate im Programm verlängert. Entsprechend musste dieser Tage nun eine Entscheidung fallen. Was wird auch noch im Mai zurückkehren? Angesichts von zwar zurückgehenden Infektionszahlen, aber immer noch über 40.000 aktiven Erkrankungen wird Corona auch im fünften Monat des Jahres ein Thema bleiben. Entschieden wurde nun, dass die zusätzliche Stunde desmit dem Zusatztitel „Gemeinsam durch die Krise“ fortgesetzt wird. Somit bleibt Simone Panteleit zwischen zehn und elf Uhr auf Sendung.Die Entscheidung verwundert kam. Die Sonderschicht bescherte dem Sender in der zurückliegenden Woche bei den klassisch Umworbenen bis zu 15,6 Prozent Marktanteil und somit deutlich höhere Werte als es früher der Fall war, als dort Wiederholungen von anderen Sat.1-Produktionen liefen. Entschieden ist aber auch, dass ein anderes Format Ende April wirklich aus dem Programm verschwindet. Am Donnerstag, 30. April läuft die letzte Folge der immer um 19.50 Uhr gezeigten Sendungmit Matthias Killing. Hier fielen die Quoten bei Weitem nicht so üppig aus. Vergangene Woche wurden in der Zielgruppe maximal 7,3 Prozent Marktanteil erzielt, teilweise standen auch nur vier Prozent auf der Uhr.Sender ProSieben hat hingegen seine beiden Corona-Sendungenum 17 und 19.05 Uhr verlängert. Auch hier hilft ein Blick auf die Quoten, um die Entscheidung einzuordnen. Vergangene Woche erzielte der Sender auf dem 17-Uhr-Slot mit der rund fünf Minuten langen Sendung in der Spitze 20,8 Prozent Marktanteil.