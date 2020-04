Nur Sat.1 mit Spielfilmen erfolgreich

Quotennews

Viele der großen Sender setzten am Samstagabend auf US-Filme. Bei den Meisten ging der Plan nicht wirklich auf. Am Vorabend war «Der V.I.P. Hundeprofi» gefragt.

Wer Fan von großen Hollywoodwerken ist, der hatte am Samstagabend die Qual der Wahl. Über die Hälfte der großen Privatsender setzte auf US-Streifen. Das wurde vielen wohl zum Verhängnis. Denn überzeugen konnte zur besten Sendezeit mit diesem Programm nur Sat.1 . Dort machte «Die Insel der besonderen Kinder» ► mit 9,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe eine gute Figur. Mit 1,49 Millionen Zuschauern und 4,9 Prozent war auch beim Gesamtpublikum im Vergleich zu allen konkurrierenden Filmen am meisten zu holen. Im Anschluss ließden Abend mit 0,44 der 0,77 Millionen klassisch Umworbenen aus dem Vorprogramm solide ausklingen. Die Sehbeteiligung betrug noch akzeptable 7,2 Prozent.Schwestersender ProSieben war mitinsgesamt weniger gefragt. Ab 20.15 Uhr waren 1,32 Millionen Zuseher dabei, davon 0,62 Millionen 14- bis 49-Jährige. Während es insgesamt für eigene Verhältnisse der roten Sieben mit 4,2 Prozent noch ordentlich aussah, blieb man bei den Werberelevanten mit 7,5 Prozent klar einstellig. Zu später Stunde reihte sich auchhinter Sat.1 ein und machte mit 7,0 Prozent und 0,44 Millionen jungen Zuschauern eine unterdurchschnittliche Figur.Ähnlich blass blieben auchundbei RTLZWEI und VOX . Sie holten für Verhältnisse aus der zweiten Reihe ebenfalls unterdurchschnittliche 3,8 (RTLZWEI) und 4,9 Prozent (VOX) beim werberelevanten Publikum. Fürundsah es am späten Abend mit 4,4 und 5,9 Prozent zwar etwas besser aus, unter dem Strich blieben aber auch diese beiden Streifen unter Senderschnitt. Beim Gesamtpublikum waren überschaubare 3,3 Prozent («Das ist erst der Anfang!») das höchste der Gefühle.Wollte man in der zweiten Reihe wirklich erfolgreiche Zahlen sehen, so musste man auf den Vorabend zurückblicken. Dort machte die neue Staffel vonauch in Woche zwei eine gute Figur. 0,49 Millionen klassisch Umworbene sorgten für starke 8,8 Prozent beim jungen Publikum. Insgesamt war die Sendung mit 1,35 Millionen Zusehern und 5,6 Prozent ebenfalls ein voller Erfolg.