Aus für Maxdome

Vermischtes

JoynPlus+ ist die Zukunft, die Marke Maxdome verschwindet fast komplett.

Die ProSiebenSat.1-Gruppe wird ihre Marke Maxdome im Sommer 2020 aufgeben. Das berichtet das Magazin Clap. Im Laufe des Sommers soll es Kunden des Dienstes nicht mehr möglich sein, den bisherigen Account zu nutzen. Eine Alternative hatte der TV-Anbieter schon vor einigen Monaten gestartet. Die Streamingplattform Joyn , die grundsätzlich kostenlos verfügbar ist, hat mit JoynPlus+ einen Premium-Bereich geschaffen, der somit die Funktion von Maxdome übernimmt.Über ein halbes Jahr liefen beide Angebote nun parallel, was daran liegen konnte, dass Maxdome-Kunden nicht automatisch zu JoynPlus+-Kunden wurden. Erst einmal bestehen bleiben soll weiterhin der Maxdome Store: In diesem kann man - genau wie im Sky Store - pro gekauftem Titel Geld bezahlen.Das Video-On-Demand-Portal Maxdome verschwindet somit also kurz vor seinem 15. Geburtstag. Gegründet wurde es nämich im Jahr 2006.