«NFL Draft» gewinnt den Abend für ABC

US-Quoten

Wegen des Coronavirus blieb die große Show zwar aus, trotzdem hat ABC am Donnerstag die meisten Zuschauer vor dem Fernseher versammelt. In der jungen Zielgruppe lief es sogar besser als 2019.

Im sogenanntenwerden junge Talente vom College in die National Football League gewählt. Wegen des Coronavirus blieb eine große Show in Las Vegas diesmal aus, ausschließlich über elektronische Wege musste das Event über die Bühne gehen. Die Übertragung bei ABC hat dennoch die meisten Zuschauer am Donnerstag angelockt: Im Schnitt sahen ab 20 Uhr 6,14 Millionen Menschen zu, das Rating bei den umworbenen 18- bis 49-Jährigen betrug 1,6 Prozent. Damit lief es besser als im Vorjahr, da wurden in der Zielgruppe nämlich nur 1,1 Prozent gemessen.Bei NBC ging unfreiwillig bereits die fünfte Staffelzu Ende, mit 0,7 Prozent lief es in der Zielgruppe genauso solide wie vor einer Woche.blieb ebenfalls stabil bei 0,6 Prozent. Um 21 Uhr lief die letzte Folge von, die Neuauflage hatte zuletzt nur noch enttäuschende Werte erzielt. Auch zum Abschied reichte es lediglich zu 0,5 Prozent bei den Werberelevanten. Die Reichweite stieg aber zum ersten Mal während der Finalstaffel auf über drei Millionen, 3,13 Millionen betrug sie. Ein Special lag wieder knapp unter dieser Marke, erneut wurden 0,5 Prozent bei den Jüngeren ausgewiesen.ging mit 0,7 Prozent in die Sommerpause, auf 3,68 Millionen kletterte die Sehbeteiligung.Deutliche Einbußen musstebei CBS hinnehmen, im Vorfeld konnte sich die neue Comedy diesmal schließlich nicht auf eine neue-Episode verlassen. Auf dem 21.30-Uhr-Slot waren 4,82 Millionen Zuschauer zugegen, das waren rund 750.000 Zuschauer weniger als vor Ablauf der Wochenfrist – weniger Zuseher hat bisher keine Erstausstrahlung des Formats verzeichnet. Von 0,7 auf 0,6 Prozent ging das Rating zurück.wiederholte anschließend das Vorwochenergebnis in Höhe von 0,5 Prozent, die Gesamtreichweite ging binnen Wochenfrist um etwas mehr als eine halbe Million auf 4,64 Millionen runter.