SuperRTL startet Toggo Radio

Radio

Das Radio geht im Frühsommer auf Sendung und wird als Radioprogramm über sämtliche digitale Plattformen von TOGGO sowie über Smartspeaker-Devices empfangbar sein

Super RTL erweitert sein Angebot für Kinder. Der TV-Anbieter, der in Kürze 25 Jahre alt wird, möchte im Frühsommer ein Toggo Radio starten. Das erste vollwertige Audioangebot von TOGGO soll ein täglicher Begleiter für Klein und Groß werden. Kinder und Eltern dürfen sich gleichermaßen auf ein familienfreundliches Programm mit Pop- und Chartmusik sowie auf eine tägliche Morgen-Show und hochwertige Hörspiele freuen. Verfügbar sein soll es über Smartspeaker und auf den digitalen Toggo-Plattformen.„Auch nach 25 Jahren Kinderunterhaltung erfinden wir uns noch immer neu. Wir haben den Digitalmarkt als einer der ersten im Kinderbereich entdeckt und unterhalten seitdem täglich Millionen von Kindern im Netz. Nun weiten wir unseren Radius auf ein weiteres wichtiges Medium aus – das digitale Radio. Wir haben mit TOGGO Radio ein deutschlandweit einzigartiges Audioangebot für die ganze Familie in den Startlöchern, von dem ich mir sicher bin, dass es vielen Kindern und Eltern eine Menge Freude bringen wird“, so Claude Schmit, Chef von Super RTL Schmit hatte zuletzt auch in Aussicht gestellt, bald Kindernachrichten anbieten zu wollen. Bis dato gibt es zu diesem Vorhaben aber keine Neuigkeiten.