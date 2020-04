«Daheim in den Bergen»: Zwei neue Folgen im Juni

TV-News

Die ARD-Heimatreihe «Daheim in den Bergen» mit Theresa Scholze, Catherine Bode, Thomas Unger begrüßt in den kommenden Ausgaben neue Mitglieder im Ensemble.

Weitere Infos «Daheim in den Bergen» ist eine Produktion der Westside Filmproduktion (Produzenten: Christian Becker, Martin Zimmermann) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Die Redaktion liegt bei Barbara Süßmann (ARD Degeto).

Sommerlicher Bergurlaub – das wird 2020 für viele wohl nur ein Traum bleiben. Aber zumindest im Fernsehen lassen sich auch diesen Sommer neue Berggeschichten erleben: Wie Das Erste mitteilt, wird der öffentlich-rechtliche Sender im Juni zwei neue Ausgaben der Freitagsfilmreiheausstrahlen. Es handelt sich dabei um Film fünf und sechs der Saga rund um die verfeindenden Bergbauern-Familien Leitner und Huber einen neuen Höhepunkt. Dabei kommt es zu Bewegungen im Cast: Max Herbrechter und Walter Sittler steigen aus. Zum Ausgleich wird das Ensemble rund um Theresa Scholze, Catherine Bode, Thomas Unger, Matthi Faust, Nadja Sabersky und Judith Toth neu durch Christoph M. Ohrt, Heike Trinker und Moritz Bäckerling ergänzt.In Episodenrollen sind zudem Patrick Abozen, Karl Knaup, Berit Vander, Enya Elstner und Taneshia Abt zu sehen. Gezeigt werden die beiden neuen Teile am 12. und 19. Juni 2020, jeweils um 20.15 Uhr. Regie führte bei beiden Teilen Annette Ernst, die Drehbücher stammen von Jens Urban. Gedreht wurde in Immenstadt, Oberstaufen, Kempten, Weitnau und Umgebung.Die Reichweiten von «Daheim in den Bergen» sind bislang gestiegen: Der Auftakt kam im Mai 2018 auf 3,76 Millionen Interessenten. Nach einem kleinen Minus (Folge zwei erreichte 3,62 Millionen Menschen), holten die 2019 gezeigten Folgen 4,00 und zuletzt 4,11 Millionen Fernsehende zum Ersten. Die Marktanteile waren insgesamt durchweg sehr gut (13,2 bis 14,0 Prozent kamen zustande), bei den Jüngeren wurden mäßige 5,5 bis sehr gute 7,5 Prozent erreicht.Und das passiert in den neuen Folgen: Marie Huber (Catherine Bode) bringt ihr Kind auf die Welt, und Georg Leitner (Thomas Unger) ist bei der Geburt dabei. In diesem emotionalen Moment gesteht sie ihm, dass er der Vater ist. Bevor Georg reagieren kann, erreicht sie die schreckliche Nachricht: Ihre Väter, Sebastian und Lorenz, sind mit dem Auto tödlich verunglückt. Zur Beerdigung reisen Sebastians Exfrau Henriette (Heike Trinker), sein Bruder Karl (Christoph M. Ohrt) und dessen Adoptivsohn Tom (Moritz Bäckerling) an. Für die Söhne ist es nicht einfach, ihre Mutter wiederzusehen, die dem Hof vor vielen Jahren den Rücken gekehrt hat. In Ausgabe sechs der Reihe beschließen Marie und Lisa, den Hof ihres Vaters weiterzuführen. Um die tägliche Arbeit zu meistern, können die Schwestern jede Unterstützung gebrauchen. Hilfe kommt von Karl Leitners Adoptivsohn Tom (Moritz Bäckerling): Der unstete Berliner kann zwar weder Ziegen melken noch holzhacken, findet aber Gefallen an dem einfachen Leben auf der Alm.