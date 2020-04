«Im Namen des Volkes» läuft weiterhin ausbaufähig

Quotennews

Danach kamen «Reeperbahn privat!» und «Extrem sauber – Putzteufel im Messie-Chaos» besser an.

Mit dem noch relativ jungen Formathat RTLZWEI partout kein Glück: Auch in Woche vier, zugleich die zunächst Letzte für das Format, bleiben die Einschaltquoten des Formats mau. 0,38 Millionen Umworbene schauten rein, das führte ab 20.15 Uhr zu 4,1 Prozent Marktanteil. In der Vorwoche standen noch 3,8 Prozent Zielgruppenmarktanteil auf dem Zettel.Insgesamt wurden am Donnerstagabend 0,64 Millionen Fernsehende notiert, das glich gerade einmal mageren 2,0 Prozent Marktanteil. Ab 21.15 Uhr verbessertedie Bilanz von RTLZWEI: 0,79 Millionen Neugierige ab drei Jahren bedeuteten akzeptable 2,7 Prozent Marktanteil insgesamt. 0,41 Millionen Werberelevante führten zudem zu mäßigen 4,5 Prozent in der Zielgruppe.Noch besser lief es ab 23 Uhr:holte immerhin solide 3,0 Prozent Gesamtmarktanteil für RTLZWEI . 0,50 Millionen Interessenten wurden gemessen. 0,28 Millionen Umworbene führten wiederum zu akzeptablen 5,1 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren.