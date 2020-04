Apple schnappt sich Will-Ferrell-Sitcom

US-Fernsehen

Das Projekt, das vor knapp zwei Monaten angekündigt wurde, hat einen Streaming-Partner bekommen.

Mitte März gab die Produktionsmedia Media Rights Capital (MRC) Television, die unter anderen auch «House of Cards» produzierte, bekannt, dass sie den Bloomberg-Podcast „The Shrink Next Door“ verfilmen wollen. Als Schauspieler gewann man Paul Rudd und Will Ferrell. Inzwischen teilte Apple mit, dass das Unternehmen an der Produktion beteiligt ist.Die erste Staffel umfasst acht Episoden, die von MRC Television in Zusammenarbeit von Civic Center Media gedreht werden. Michael Showalter, der Regisseur von «The Big Sick» ► , ist als Regisseur mit an Bord. «Succession»- und «Veep»-Autorin Georgia Pritchett wird die düstere Komödie schreiben.Im Vordergrund stehen der Psychiater Dr. Isaac „Ike“ Herschkopf (Rudd) und sein langjähriger Patient Martin „Marty“ Markowitz (Ferrell). Im Laufe der langjährigen Arzt-Patienten-Beziehung übernimmt Ike langsam das Leben von Marty, zieht sogar in Martys Haus ein und übernimmt das Geschäft seiner Familie. Sollte das Projekt in Serie gedreht werden, arbeiten Rudd und Paul erstmals seit «Anchorman 2» im Jahr 2013 wieder zusammen.