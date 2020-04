NBC dreht «Parks and Recreation»-Special

US-Fernsehen

Dieses soll bereits am Donnerstag in den Vereinigten Staaten von Amerika zu sehen sein.

Das Network NBC kündigte an, die Besetzung von «Parks and Recreation» für ein halbstündiges Special zusammen zu bringen. Die neue Folge soll am Donnerstag, den 30. April, bei NBC laufen. Neben Amy Poehler werden auch Rashida Jones, Aziz Ansari, Nick Offerman, Aubrey Plaza, Chris Pratt, Adam Scott, Rob Lowe, Jim O'Heir und Retta für das Corona-Special auf die Fernsehschirme zurückkehren. Neben der Hauptbesetzung werden auch einige Gaststars erwartet.Die neue Folge knüpft fünf Jahre nach dem Ende von «Parks and Recreation» an. Grünflächenamt-Mitarbeiterin Leslie Knope nimmt in der Isolationszeit Kontakt mit ihren Freunden auf. Michael Schur wird das Special umsetzen. „Wie viele andere Menschen suchten wir nach Möglichkeiten, zu helfen, und waren der Meinung, dass wir durch die Rückkehr dieser Figuren für diesen Abend etwas Geld sammeln könnten“, sagte der Serienschöpfer Schur. Die Sendung dient auch als „kleine“ Spendengala.„Ich schickte den Schauspielern eine hoffnungsvolle E-Mail, und sie alle haben sich innerhalb von 45 Minuten bei mir gemeldet. Unser altes «Parks and Recreation»-Team hat ein weiteres 30-minütiges Stück des (unter Quarantäne gestellten) Lebens in Pawnee zusammengestellt, und wir hoffen, dass es allen gefällt“, so Schur weiter.