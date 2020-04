«Liebe. Jetzt!»: ZDFneo findet Termin für sechs Corona-Kurzgeschichten

TV-News

Das geht ja fix: Die neue, auf Corona eingehende Miniserie wird schon in wenigen Tagen veröffentlicht.

Hinter den Kulissen Produktion: Studio Zentral im Auftrag von ZDFneo

Produzenten: Lasse Scharpen, Darina Seng, Lucas Schmidt

Redaktion ZDF: Laura Mae Cuntze, Jasmin Maeda, Petra Tilger

Koordination ZDFneo: Christiane Meyer zur Capellen

Länge: 6 x 20 Minuten

Bei ZDFneo und in der ZDFmediathek geben sich die mit der heißen Nadel gestrickten Serien die Klinke in die Hand: Als die bildundtonfabrik-Produktion «Drinnen – Im Internet sind alle gleich!» an den Start ging, hieß es, dass zudem an einer weiteren Serie gearbeitet wird , die sämtliche behördlichen Corona-Regelungen einhält. Dasbetitelte Projekt wurde für Mai angekündigt – und nun reicht der Mainzer Sender den konkreten Veröffentlichungstermin nach. Der ist denkbar nah: Schon am 1. Mai lassen sich ab 10 Uhr alle sechs Folgen von «Liebe. Jetzt!» bingen.ZDFneo wiederum strahlt alle Episoden am Sonntag, den 3. Mai 2020, als Marathon aus. Los geht es um 21.45 Uhr. Die Serie stellt an sich selbst den Anspruch, sich humorvoll und herzerwärmend mit den Herausforderungen des alltäglichen Lebens – mit Arbeit, Liebe und Familie – in Zeiten von Corona auseinanderzusetzen. Als Autoren fungierten Jane Ainscough, Luisa Hardenberg, Lena Krumkamp, Malte Welding, Alexander Lindh und Annette Lober. Regie führten Pola Beck und Tom Lass.Vor der Kamera standen unter anderem Jürgen Vogel, Natalia Belitski, Lea Zoe Voss, Sebastian Schwarz, Maraym Zaree, Dimitrij Schaad, Kara Schröder, Aleksandar Jovanovic und Clelia Sarto. Unter anderem geht es um eine überraschende Schwangerschaft, Online-Paarberatung, räumliche Distanz, die für emotionale Nähe sorgt, eine Tochter, die coronanabedingt bei ihrem nervigen Vater gestrandet ist, und um digitalen Sex nach einer Videochat-Party.