Joey Kelly macht seine eigene Corona-Challenge

Vermischtes

Die sportliche «24h Kelly Corona Challenge» läuft bereits und dient einem wohltätigen Zweck.

„ Ich kann nicht nur auf meinem Hof rumsitzen. Ich will helfen und mache das, was ich am besten kann: mit verrückten Challenges Geld für bedürftige Kinder sammeln. Ich freue mich über jeden, der nicht nur spendet, sondern zu Hause mitmacht und mich damit unterstützt. ” Joey Kelly

Joey Kelly will mit gutem Beispiel vorangehen und unterstreicht doppelt und dreifach, wie unsinnig sämtliche, schon oft kritisierten Corona-Challenges sind, bei denen Influencer und Möchtegern-Social-Media-Stars auf Hygieneregeln pfeifen. Denn seineist zwar anstrengend, aber deutlich vernünftiger und dient einem guten Zweck: Seit 8 Uhr am heutigen Donnerstag, den 23. April, will Joey Kelly innerhalb 24 Stunden 24 verschiedene Sportarten (und weitere Geschick- und Fitnessübungen) betreiben – komplett von zuhause aus.Ob auf dem Crosstrainer, Laufband oder Hochseil, beim Treppensteigen, Tischtennis, Eierlauf oder auch beim Holzhacken: Joey Kelly wll 24 Stunden in schweißtreibender Aktion bleiben. Dabei werden Gelder für die RTL-Aktion "Gemeinsam gegen Corona – gemeinsam für Kinder" gesammelt. Prominente, digital dazug eschaltete Unterstützung erhält er von «Let’s Dance»-Jurorin Motsi Mabuse, den Sportlegenden Britta Heidemann, Kristina Vogel, Timo Boll, Fredi Bobic, Magdalena Neuner, Christian Danner, Jürgen Hingsen, Lars Riedel, Julius Brink und Reiner Calmund.RTL streamt die «24h Kelly Corona Challenge» komplett live auf seiner Webseite. Zudem begleitet die Mediengruppe RTL Deutschland das Event im TV-Programm und auf ihren digitalen Kanälen. So ist das TV-Now-Stream-Team Cornelius Strittmatter & Eric Schroth rund um die Uhr dabei und moderiert die Sub-Herausforderungen.