Sky macht SkyQ-App nun auch auf LG-Geräten verfügbar

Vermischtes

Die App stand bisher auf Apple- und Samsung-Geräten zur Verfügung.

Sky Deutschland macht seine SkyQ-App, mit der man auf die Benutzeroberfläche von SkyQ auch via Smart-TVs zugreifen kann, ab sofort auch über Fernseher des Herstellers LG verfügbar. Die App gab es bisher nur für Besitzer von Geräten der Marken Apple und Samsung. Max Konstantin Ehrhardt, Director Product Management bei Sky Deutschland: „Mit der SkyQ-App, der SkyQ-Mini und der mobilen SkyGo-App lässt sich das Sky-Programm so einfach und flexibel wie nie in allen Räumen genießen. Mit den LG Smart TVs erweitern wir die Verfügbarkeit der SkyQ-App nun um eine maßgebliche Plattform, die sich bei vielen unserer Kunden großer Beliebtheit erfreut.“Andreas Urbach, Head of Product Marketing Home Entertainment, LG Electronics Deutschland GmbH: „Wir freuen uns, dass wir mit SkyQ ein weiteres beliebtes TV Angebot auf LG Smart TV anbieten und unseren Kunden damit eine noch breitere Palette an Unterhaltungsangeboten zur Verfügung stellen können.Mit der SkyQ-App haben Kunden die Möglichkeit, ihr Programm neben dem SkyQ-Receiver überall im Haushalt auf weiteren Fernsehern zu genießen, sei es mit einem der über 100 linearen TV-Sender oder den besten Serien und Kinoblockbustern auf Abruf. Auf einem anderen Gerät begonnene On-Demand-Inhalte können mit der SkyQ-App einfach fortgesetzt werden