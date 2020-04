Quibi bestellt Thriller-Serie

US-Fernsehen

Unter dem Titel «Horror Accidental» soll eine neue Handy-Serie entstehen.

Evan Daugherty, der durch seine Spielfilme «Snow White and the Huntsman» und «Die Bestimmung – Divergent» bekannt ist, hat ein neues Projekt an Land gezogen. Er wagt sich an eine Thriller-Serie für den Streamingdienst Quibi , der speziell für Smartphones konzipiert ist.Daugherty entwickelte «Horror Accidental», eine „erschreckend süchtig machende“ psychologische Thriller-Anthologie, die er schrieb und umsetzten wird. Die Serie basiert auf einer gleichnamigen japanischen Serie, die zwischen 2013 und 2016 lief. Das Format «Horror Accidental» handelt von alltäglichen Situationen, in denen sich Menschen befinden und zeigt schreckliche Möglichkeiten an Unfällen, die an jeder Ecke lauern.Das Original wurde von Fuji Television Network produziert, Koichiro Miki, Mitsuaki Imura und Kenta Ihara verfassten die Drehbücher. Die US-Adaption wird von Gunpowder & Sky sowie Scoop Productions produziert. Fuji TV und Amuse Group USA sind ebenfalls an Bord. Daugherty schrieb die Neuauflage von «Tom Raider» und unterschrieb bei Sony Pictures einen Vertrag, dass er das «Anaconda»-Franchise neu beleben soll.