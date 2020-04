«Rig 45»: Anfang Mai geht der nordische Thriller weiter

TV-News

Die schwedische Thrillerserie über die Belegschaft einer Ölbohrplattform, einen tödlichen Unfall und seine hochdramatische Folgen wird bei Starzplay weitererzählt.

2018 mauserte sichzu einem Seriengeheimtipp für Fans nordischer Thrillerkost. Nach einem Jahr Pause kehrte die schwedische Serie dieses Jahr zurück: Im März startete der in Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland beheimatete Streamingdienst Viaplay mit der Auswertung der zweiten Staffel. Nun steht auch ein deutsches Premierendatum fest. Der Streamingservice Starzplay wird die neuen «Rig 45»-Folgen am 7. Mai 2020 zum Abruf bereit stellen.Zu Beginn der neuen Staffel nimmt die schottische Polizei den spektakulären Fall rund um die Ölbohrplattform Rig 45 wieder auf, der in Staffel eins gezeigt wurde. Die Polizeibeamten Emma Marshall und Trevor Webb stellen fest, dass sie die traumatisierte Petra (Lisa Henni) zurück zur Rig 45 bringen müssen, um herauszufinden, wie ihr Bruder Fredrik gestorben ist. Nach dem Tod eines Crewmitglieds entkommt Petra und alle verlieren den Kontakt zum Festland und zum Schiff, auf dem sie angekommen sind. Einer nach dem anderen wird getötet, und es kommt zu einem Machtkampf zwischen den Polizisten und dem Benthos-Personal …«Rig 45» ist eine Produktion der Mopar Media Group, der Nordic Entertainment Group und des VOD-Dienstes Viaplay. Der Finne Aku Louhimies inszenierte die zweite Staffel. Hierzulande dürfte er vor allem für «Unknown Soldier – Kampf ums Vaterland» und «Eisiges Land» bekannt sein.