Das ZDF lässt Hannes Jaenicke «Gefährliche Lügen» durchstehen

TV-News

Neuer Anlauf: Im Juni startet bei ZDF eine sechsteilige Thrillerserie, die schon längst auf Sendung hätte gehen sollen.

Cast & Crew Vor der Kamera:

Marie-Josée Croze als Claire

Clive Standen als Gabriel

Hannes Jaenicke als Lukas

Thomas Chomel als Zack

Jeanette Hain als Birgit

Chadi Alhelou als Bassem

Shawn Doyle als Doug



Hinter der Kamera:

Produktion: Connect3 Media Inc., Lincoln TV und Wild Bunch Germany

Drehbuch: Franck Philippon, Bénédicte Charles und Oliviér Pouponneau

nach einer Idee von Bénédicte Charles und Oliviér Pouponneau

Regie: Louis Choquette

Kamera: Ronald Plante

Produzenten: Christine de Bourbon Busset, Marc Missonnier, André Barro und Pablo Salzman

Ursprünglich solltebereits im März im ZDF laufen, doch kurzfristig wurde die internationale Thrillerserie aus dem Programm genommen. Im Juni wagt das ZDF einen neuen Anlauf und plant die sechsteilige Serie an drei Abenden als Doppelfolgen. Los geht es am Montag, den 8. Juni 2020 um 22.15 Uhr. Weiter geht es an den beiden darauffolgenden Montagen.Die Serie ist das erste Projekt, das durch die Kooperationsplattform European Alliance in die Wege geleitet wurde. Die European Alliance wurde 2017 ins Leben gerufen und wird von RAI, FTV und ZDF gestützt. Ziel ist es, hochwertige fiktionale europäischer Serien auf die Beine zu stellen. Regie bei «Mirage – Gefährliche Lügen» führte Louis Choquette, das Drehbuch stammt von Franck Philippon, Bénédicte Charles und Olivier Pouponneau.Unser Filmkritiker Julian Miller urteilte über die Serie mit Marie-Josée Croze, Clive Standen und Hannes Jaenicke in unserer Kritik : "Obwohl die meisten Handlungselemente zu generisch bleiben und ein Großteil der Nebenfiguren als schmucklos heruntergeschriebenes Szenenmaterial verheizt wird, bleibt die Serie kurzweilig genug für ihre knappe, abgeschlossene Geschichte – hauptsächlich weil die Hauptdarsteller Marie-Josée Croze, Hannes Jaenicke und Clive Standen manch erzählerisch ungelenken, zu generischen Moment doch noch mit ihrer spielerischen Klasse bereichern."