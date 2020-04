Robyn DeMarco soll für AMC die Programmstrategie leiten

Köpfe

Die neue Führungskraft kommt von ViacomCBS, wo sie 20 Jahre lang tätig war.

AMC Networks hat mit Robyn DeMarco eine erfahrene Führungskraft als Senior Vice President für die Programmstrategie, Akquisitionen und Programm der Unterhaltungsgruppe gefunden. DeMarco war mehr als 20 Jahre lang bei ViacomCBS tätig und leitete zuletzt die Programm- und Inhaltestrategie von MTV. In dieser Funktion war sie unter anderem für den Snedeplan von MTV verantwortlich.Zur Unterhaltungsgruppe gehören die TV-Sender AMC, BBC America, IFC, Sundance TV und WeTV. „Robyn ist eine visierte Führungskraft, die einen großartigen und vielseitigen Backround in der Planung und Akquisition von Fernsehsendern mitbringt, aber vor allem einen vorausschauenden Ansatz und die Fähigkeit, etablierte Marken mit überzeugenden Programmen in die Zukunft zu führen“, sagte David Beck, Leiter der Programmstrategie.„Dieses Unternehmen hat eine so tolle Geschichte und eine so lange Erfolgsgeschichte im Aufbau starker Marken und der Entwicklung von Premium-Inhalten“, sagte DeMarco.