Ist doch logisch: Nach den Models kommen die Nerds

TV-News

ProSieben wird seinen Donnerstagabend auch im Sommer mit Erstausstrahlungen bestücken. Im Juni kommt eine Show zurück.

Am 14. Mai feiert der in München ansässige Fernsehsender ProSieben das Finale der diesjährigen Staffel von- die derzeit ausgestrahlten Episoden sind übrigens noch vor der Corona-Pandemie aufgezeichnet worden. Das Finale soll, wegen Corona, nun in einem kleinen TV-Studio statt in großer Eventhalle stattfinden. Den Sommer über setzt ProSieben donnerstags derweil weiter auf Eigenproduktionen am Donnerstagabend. Drei Wochen nach dem Finale von #GNTM kehrtins Programm zurück. Die neue Staffel des ProSieben-Formats startet am 4. Juni - zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. Insgesamt umfasst die Sendung sechs Episoden.Sieben Single-Schönheiten und sieben Single-Außenseiter treffen in darin in einer Traumvilla auf Ibiza aufeinander. Dort werden sie zum Paar. In sechs Folgen heißt es dann: zusammenreißen, zueinander finden und im gemeinsamen Kampf um 50.000 Euro und ein Umstyling die anderen Teams ausstechen. Die Nerds sind zwischen 21 und 32 Jahre alt und Magic-Karten-Sammler, Comic-Liebhaber, Videospiel-Fan, Superman-Fan, PC-Spiele-Zocker oder Computerfreak.Am Ende einer jeden Folge muss ein Paar, bestehend aus Schönheit und Nerd, die Traumvilla verlassen. Neben ProSieben wird Joyn auch alle Folgen zum Abruf anbieten. «Beauty & the Nerd» lief bei ProSieben zuletzt 2013, damals im Januar und Februar mit vier Folgen. In der Zielgruppe holten diese zwischen 9,4 und 10,6 Prozent Marktanteil. Was damals etwas wenig war, wäre inzwischen eine ziemlich passable Ausbeute.