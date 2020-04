Befördert: Sat.1 lässt «Promis privat» in die Primetime

TV-News

Zu sehen sein soll die Reportage nach dem derzeit erfolgreichsten Reality-Format des Senders.

Halbfinal-Zeit: Am Mittwoch sendet Sat.1 zur besten Ausstrahlungszeit die fünfte und somit vorletzte Folge von, dem Überraschungserfolg in diesem Frühjahr. Die dritte und besonders krawallige Folge der Sendung aus dem Hause Endemol Shine Germany holte 20,1 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen, auch vergangene Woche lief es mit etwas mehr als 15 Prozent noch sehr gut. In dieser Woche ändert Sat.1 nun das Lead-Out – in diesem Zuge bekommt die einstige Vorabendsendungwohl so viel Aufmerksamkeit wie nie.Das am Vorabend in aller Regel glücklose Format, soll die Zuschauer vor den Bildschirmen halten, in dem «Promis unter Palmen»-Kandidat Matthias Mangipane und Hubert Fella mit Kameras im Alltag begleitet werden. Diesmal hängt bei den beiden der Haussegen schief. Nach offiziellem Programmplan soll besagte Episode am 22. April um 22.40 Uhr starten. Knapp eine Stunde später setzt Sat.1 dann auf eine Wiederholung der Comedy-Sendung «Richtig witzig» mit Hugo Egon Balder.Auch am 29. April und somit nach dem «Promis unter Palmen»-Finale will Sat.1 als Lead-Out auf «Promis privat» setzen – nähere Infos zum Inhalt dieser Folge gibt es aber noch nicht. Ab Mai sendet der Kanal dann mittwochs zur besten Zeit die neue Spielshow, präsentiert von The BossHoss.