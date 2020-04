«Total Recall» und «Knowing»: Spielfilme nur Durchschnittsware

Quotennews

Sowohl ProSieben als auch RTLZWEI fuhren mit den Hollywood-Produktionen keine besonders starken Werte ein.

Die rote Sieben setzte an diesem Freitag auf das Remake von. Statt Arnold Schwarzenegger stürzte sich in der Version von 2012 Colin Farrell als Douglas Quaid in die Zukunftsdystopie. Immerhin beim Gesamtpublikum überzeugte der Blockbuster mit soliden 4,4 Prozent Marktanteil und 1,41 Millionen Zuschauern. Bei den klassisch Umworbenen war dagegen für eigene Verhältnisse deutlich weniger zu holen. Hier blieb der Actionfilm bei 8,1 Prozent Sehbeteiligung hängen. Zur besten Sendezeit waren 720.000 14- bis 49-Jährige dabei. «Fluch der Karibik 5» lief zuletzt mit 12,4 Prozent deutlich besser. Zuvor kamen allerdings schon viele Filme am Freitag nicht auf den Senderschnitt der Unterföhringer.Im Anschluss an «Total Recall» machtemit ähnlich bescheidenen Werten weiter. Beim Gesamtpublikum sprangen erneut durchschnittliche 4,4 Prozent heraus. Zu später Stunde mit insgesamt 0,68 Millionen Interessierten. In der klassischen Zielgruppe fiel die Sehbeteiligung um leichte 0,3 Prozentpunkte auf 7,8 Prozent. Ab 22.48 Uhr waren noch 0,40 Millionen junge zuschauer dabei.Ähnlich durchschnittliche Einschaltquoten fuhren auch die Spielfilme bei RTLZWEI ein. Sowohlals auchkamen beim werberelevanten Publikum mit 5,0 und 5,1 Prozent in etwa auf den Senderschnitt. Zunächst waren insgesamt 1,00 Millionen Zuseher dabei, später blieben immerhin 0,69 Millionen. Dadurch kletterte die Gesamtsehbeteiligung zu später Stunde sogar von soliden 3,1 auf gute 3,5 Prozent.