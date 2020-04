«Check Check » und «Frau Jordan stellt gleich»: ProSieben haut den Turbo rein

TV-News

Die Quoten der beiden joyn-Serien lassen bei ProSieben zu wünschen übrig – also werden die Staffeln schneller als gedacht über den Äther gebracht.

Offenbar haben sehr viele potentielle- und-Zuschauerinnen und -Zuschauer die Serien bereits bei joyn gesehen – denn die linearen Einschaltquoten der Formate fallen bei ProSieben eher dürftig aus. Also erhöht der Münchener Privatsender einfach die Dosis, um die Debütstaffeln schneller hinter sich zu bringen: Am kommenden Mittwoch, den 22. April 2020, wird ProSieben von beiden Serien sämtliche Folgen zeigen, die noch auf ihre lineare TV-Premiere warten.Das Katrin-Bauerfeind-Vehikel «Frau Jordan stellt gleich» wird daher ab 20.15 Uhr im Viererpack gezeigt und läuft somit bis 22.10 Uhr. Dann schlägt die große Stunde von Klaas Heufer-Umlauf und seiner Provinzflughafen-Crew: Auch «Check Check» geht als Viererpack an den Start und füllt das ProSieben-Programm von 22.10 Uhr bis kurz vor Mitternacht. Die kürzlich kommunizierten Starttermine der neuen Folgen von «Grey's Anatomy» und «Atlanta Medical» bleiben aber weiterhin gültig. Der vakant gewordene ProSieben-Mittwoch am 29. April wird stattdessen mit Spielfilmen bestückt – und in beiden Fällen wird es ordentlich qualmen: ProSieben zeigt den Aaron-Paul-Rennfilmsowie den PS-starken Actionermit Jason Statham.