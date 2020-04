«Marco Schreyl» kommt unter die Räder

Quotennews

Die Talkshow konnte sich in den vergangenen Tagen nicht mehr beweisen.

Mitte März ging Marco Schreyl mit seiner gleichnamigen Talkshow mehrfach live auf Sendung und diskutierte mit seinen Gästen über die Corona-Pandemie. Inzwischen ist das Interesse an der Talkshow abgeflacht und derzeit fallen die Quoten sogar schwächer aus als vor der Pandemie. Das Format, das Mitte Februar startete, fuhr am Donnerstag nur 5,4 Prozent Marktanteil ein.Schon in den vergangenen Tagen war das Bild wenig erfreulich. Die Dienstags- und Mittwochsausgabe erzielte lediglich 5,3 und 5,8 Prozent Marktanteil. An Gründonnerstag waren gar nur 4,2 Prozent Marktanteil drin. Zurück zum aktuellen Donnerstag: Nur 0,14 Millionen Umworbene wolltensehen, zu Corona-Zeiten waren meist doppelt so viele Menschen drin.Insgesamt erreichte die Talkshow 0,40 Millionen Zuschauer und 3,8 Prozent. Auchüberzeugte nicht: Am Donnerstag erzielte Steffen Henssler mit seiner jungen Show nur 5,2 Prozent Marktanteil, die Soapverbesserte sich danach auf 9,7 Prozent Marktanteil.