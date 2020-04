Primetime-Check

Wie erfolgreich war «Lena Lorenz» im ZDF? Verteidigte Heidi Klum ihre Spitzenposition bei den jungen Menschen?

Das Erste startete mit 7,10 Millionen Fernsehzuschauern in den Abend, eine weitere Ausgabe vonsorgte für 21,2 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen verzeichnete die halbstündige Ausgabe 1,38 Millionen Zuschauer und somit den zweiten Platz in der Primetime. Der Marktanteil belief sich auf 14,7 Prozent. Mit demsicherte sich die blaue Eins 6,57 Millionen Zuschauer und 19,6 Prozent, beim jungen Publikum fuhr man acht Prozent Marktanteil ein.interessierte ab 22.15 Uhr nur noch 2,93 Millionen Zuschauer, die Marktanteile sanken mit 11,1 und 6,2 Prozent in den Normalbereich.Weiterhin stark istim ZDF. Ein neuer Film verbuchte 5,48 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 16,2 Prozent. Beim jungen Publikum sicherte man sich aber nur 5,4 Prozent. Mit demstieg das Interesse auf 10,4 Prozent. Die Gesamtreichweite blieb mit 5,49 Millionen Zuschauern stabil, der Marktanteil belief sich auf 18,7 Prozent. Die ProSieben-Showunterhielt 2,67 Millionen Zuschauer, wovon 1,81 Millionen zu den Umworbenen gehörten. Die Show fuhr 18,6 Prozent Marktanteil ein. Im Anschluss sicherte sichnoch 12,7 Prozent Marktanteil.Zwei Folgen vonbrachten RTL 1,40 und 1,66 Millionen Zuschauer, die zweite Ausgabe sicherte sich mit 1,02 Millionen jungen Leuten sogar den dritten Primetime-Platz. Die Marktanteile der Wiederholungen fuhren 9,0 und 10,5 Prozent Marktanteil ein.sicherte sich im Anschluss 10,3 Prozent Marktanteil. Eine neue-Folge bescherte Sat.1 1,81 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen standen 8,1 Prozent Marktanteil auf dem Papier. Mit zwei alten Ausgaben holte man 1,50 und 1,28 Millionen Zuschauer, die Marktanteile beliefen sich auf 6,8 und 6,9 Prozent.Bei VOX überzeugtenund. Die Spielfilme lockten 1,60 und 1,52 Millionen Zuschauer an und lagen mit 9,1 und 10,2 Prozent weit über dem Senderschnitt. Bei RTL II enttäuschtemit 3,8 Prozent, eheauf 6,3 Prozent Marktanteil kam. Die Reichweiten beliefen sich auf 0,64 und 0,99 Millionen Zuschauer.Unterdessen enttäuschte Kabel Eins mit den Filmenund, die nur 0,59 sowie 0,23 Millionen Menschen anlockten. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern sicherte man sich nur schlechte 3,4 und 2,1 Prozent Marktanteil.